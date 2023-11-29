Відповідне розслідування опублікувало російськомовне медіа з реєстрацією у Литві. В Укроборонпромі наголосили на важливості проведення фактчекінгу.

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Україна не постачала запчастини Росії

Російськомовне ЗМІ "Важные истории" декілька днів тому опублікувало інформацію про те, що з січня 2022 року по липень 2023 року російська компанія "Авіа ФЕД сервіс" імпортувала до Росії компоненти для літаків і гвинтокрилів виробництва деяких підприємств АТ "Українська оборонна промисловість". Це робили, нібито, через компанії LINKER (ОАЕ) та "Бакайторг1" (Киргизька Республіка).

Цю інформацію почали ширити в українському медіапросторі. Укроборонпром виступив з офіційною заявою, де заперечив інформацію, подану у статті.

Укроборонпром офіційно повідомляє, що підприємства зазначені у повідомленнях, – АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного будування", ДП "ХМЗ "ФЕД" і АТ "Київський завод "Радар" – з 2014 року не працюють зі вказаною компанією з Росії, а також не мали та не мають контрактів із LINKER і "Бакайторг1",

– повідомляють у структурі.

Окрім цього, там додали, що з початку повномасштабного вторгнення будь-які поставки товарів, вказаних у матеріалі, не здійснювалися. Зібрані під час перевірки дані передали до правоохоронних органів для розслідування.

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