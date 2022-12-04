США собираются сорвать поставки оружия из Ирана в Россию, – Bloomberg

В Белом доме будут делать все, чтобы Тегеран перестал поставлять оружие Москве, которое потом россияне будут использовать на войне против Украины. Там также отметили, что Иран подвергает угрозе мировую ядерную безопасность.

Хотя эксперты предполагают, что в России могли закончиться дроны-камикадзе иранского производства, но вскоре президент Ирана Ибрагим Раиси может снова договориться с Путиным о поставках вооружения. Советник Джозефа Байдена по Ирану Роберт Малли констатировал, что на пути договоренностей между Тегераном и Москвой станет Вашингтон.

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США будет сдерживать поставки оружия

По словам представителя Белого дома, правление Ирана не стремится к договоренностям и диалогу, что будет способствовать восстановлению международной безопасности. Поэтому, очевидно, следует действовать другими методами.

Прямо сейчас мы можем изменить ситуацию, если попытаемся сдержать и сорвать поставки иранского оружия в Россию,

– сказал Роберт Малли.

Говоря о "мировой безопасности", он вспомнил, что Тегеран "обогащается ураном" и ограничивает международный мониторинг своей атомной энергетики – это, собственно, подрывает мировую ядерную безопасность. К этой теме следует упомянуть, что в ноябре правление Ибрагима Раисе помешало деятельности МАГАТЭ, которая хотела исследовать частицы урана, зафиксированные на нескольких "незаявленных объектах".

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Сможет ли Иран помогать России дронами.

Не так давно спикер командования Воздушных Сил Юрий Игнат объяснял, почему оккупанты все меньше используют иранские беспилотники Shahed-136. Среди главных причин того, что с наступлением зимы и ухудшением погоды такие летательные аппараты просто трудно применить и поражать цели, которые нужно.

Кроме того, как уже отмечалось ранее, можно предположить, что у Путина не осталось иранских беспилотников и ему нужно договариваться с Тегераном за новые поставки. Однако бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак убежден, что у самого Ирана проблемы с производством оружия, в частности, таких летательных аппаратов как беспилотники и ракеты.