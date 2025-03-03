По состоянию на вчера США продолжали поставлять помощь, Шмыгаль

По состоянию на 3 марта помощь от США поступала бесперебойно, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он подчеркнул, что никаких изменений или остановок в поставках зафиксировано не было.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Несмотря на политические баталии в Вашингтоне, военная помощь от США для Украины продолжает поступать.

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Помощь от США не останавливалась

По состоянию на вечер 3 марта никаких остановок в поставках не было.

Помощь от США продолжается. Вся помощь, которая была расписана пакетами при прошлой администрации (Байдена – ред.), она поступала в Украину. И по состоянию на вчерашний вечер мы не имеем информации, что что-то было остановлено,

– отметил он.

По словам Шмыгаля, ситуация по поставкам меняется динамично, однако на утро 4 марта он еще не получал обновленных данных от министра обороны.

К слову, администрация Трампа приостановила военную помощь Украине без консультаций с союзниками. Это решение вызвало беспокойство среди стран ЕС и НАТО, в частности Польши.

Польша через логистический хаб в Ясенке подтвердила приостановление помощи Украине.