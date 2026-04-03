"Должны быть готовы": Зеленский ответил, возможна ли остановка поставок оружия от США

Зеленский заявил, что Украина должна быть готова к возможному прекращению поставок американского оружия, хотя пока таких сигналов нет. Он отметил, государство уже работает над альтернативами и развитием собственного оборонного производства.

Глава государства прокомментировал вопрос о потенциальном прекращении поставок в рамках механизма PURL, который предусматривает закупку союзниками американского оружия для Украины. Об этом он рассказал во время общения с журналистами, пишет Укринформ.

Смотрите также Сначала в Киев, а потом – в Москву: Зеленский предложил США новый формат переговоров

Что сказал Зеленский о возможном прекращении поставок оружия от американских партнеров?

Владимир Зеленский заявил о необходимости стратегической подготовки к возможному прекращению поставок американского оружия, одновременно подчеркнув, что пока таких сигналов нет.

Обратите внимание! Сейчас для поставки вооружения в Украину работает инициатива PURL. Это совместная программа США и НАТО, созданная для обеспечения Украины критически важным американским вооружением. Она позволяет партнерам объединять финансирование, чтобы оперативно закупать оружие по приоритетному списку потребностей и быстро передавать его на фронт.

По словам Зеленского, еще в 2023 году украинская власть начала готовиться к сценарию, при котором помощь США может быть ограниченной или даже недоступной. Он подчеркнул, что Украина должна расширять источники получения вооружения и рационально использовать дефицитные ресурсы, в частности, артиллерийские боеприпасы.

Президент также отметил, что Украина уже изменила подход, сделав акцент на развитии производства беспилотников. Кроме этого, он обратил внимание на возможные проблемы с поставками ракет к системам противовоздушной обороны, в частности, Patriot.

Зеленский отметил, что Украина должна развивать собственный оборонно-промышленный комплекс и работать над созданием или совместным производством современного вооружения, включая антибаллистические ракеты.

