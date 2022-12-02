Постил фото с геолокацией: оккупант помог ВСУ уничтожить россиян на Запорожском направлении
Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать склады и базы россиян. Интересно, что на Запорожском направлении оккупант сам помог ВСУ найти свой пункт с военной техникой.
Об этом 24 каналу сказал корреспондент из Запорожья. Удачная "охота" от ВСУ прошла вблизи Мелитополя.
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По словам корреспондента, там была ремонтная база техники российских военных. Также там был известен "чмобик" из Владивостока, который в России имел шиномонтажную мастерскую.
Когда его мобилизовали, отправили на эту ремонтную базу, и он с нее начал постить в соцсети много фото с геолокацией. Благодаря этому ВСУ идентифицировали базу и "насыпали" туда артиллерией,
– рассказал корреспондент.
Украинцы шутят, что по своему номеру телефона тот "чмобик" уже почему-то не отвечает.
Помимо ремонтной базы неофициально подтверждают, что под Токмаком, Пологи, Васильевка, возле Гуляйполя по оккупантам "летало что-то новое". "Говорят, что там есть хорошие результаты", – добавил корреспондент.
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ВСУ устроили настоящий ад оккупантам в Запорожье
- В Запорожской области у врагов взрывы раздаются едва ли не каждый день. Так что российским оккупантам уже совсем некомфортно в регионе. Иван Федоров подтвердил, что безутешная ситуация для противников как в Мелитополе, так и по всей Запорожской полосы фронта.
- По его словам, настоящий ад у них (россиян – 24 канал) в городе Пологи и в окрестностях. И разрушен их штаб там, где они находились – в селении Мирном, и школа, в которой они образовали себе казармы в селении Ясное.
- Только по предварительным официальным данным нашего Генштаба, в последние дни ВСУ уничтожили и ранили более 1200 оккупантов. Такое количество потерь врагов из-за того, что россияне избрали Мелитополь как свой логистический и административный штаб.
- Федоров также рассказал, что оккупанты в Запорожье суетятся. Они уже вывозили из больницы в Пологах раненых, затем демонстративно оттуда выезжали, впоследствии возвращались, даже демонстративно начали перепись населения в поселке Михайловка и селе Бурчак.