Постоянная замена командующих в российской армии: военный эксперт рассказал, что это значит
Россияне в очередной раз планируют заменить командующего оккупантами в Луганской области. Это свидетельствует о том, что за все время спецоперации они так и не смогли сформировать устойчивую систему управления.
Постоянные замены, безусловно, негативно влияют на подготовку, организацию и ведение боевых действий. Мы видим это как на Востоке, так и на Юге. Об этом 24 канала сказал военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко.
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"С момента проведения Херсонской наступательной операции мы перехватили стратегическую инициативу и удерживаем ее. Это очень важно", – подчеркнул он.
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Ничего не получается
Как отмечает Романенко, замена на генерала, который участвовал в проведении провального блицкрига, ситуацию не улучшило. Надо что-то делать и искать какие-нибудь эффективные ходы.
Большое влияние на ситуацию оказывают, в частности, действия "башни Кремля" и путинского окружения. Речь идет о команде во главе с уголовником Евгением Пригожиным, куда входят генерал Сергей Суровикин, возглавляющий командование российскими войсками на территории Украины, и глава Чечни Рамзан Кадыров. Она борется с представителями ФСБ и минобороны в лице Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова.
Есть вопросы по существу. Понятно, что нужно улучшать, но это не удается. Есть очень серьезное политическое влияние на подготовку, организацию и ведение боевых действий. Когда оно усугубляет ситуацию, которая объективно складывается, будут соответствующие результаты,
– утверждает генерал-лейтенант.
Конечно, для нас такое развитие событий наилучшее. "Пусть они там колотятся, это на руку нам. Сейчас мы проводим стратегическую операцию, итогом которой должен стать перевод противника в оборону", – резюмировал Игорь Романенко.
Потери врага по состоянию на 30 декабря
- "Вторая армия мира" стремительно теряет личный состав и технику в войне против Украины. 29 декабря наши воины ликвидировали еще 690 захватчиков.
- В Генштабе сообщили, что по состоянию на 30 декабря общие боевые потери России уже составляют 105250 погибших оккупантов. Однако данные не окончательны, потому что производить подсчеты в условиях ожесточенных боев очень сложно.
- За прошедшие сутки больше потерь враг понес на Бахмутском и Лиманском направлениях. Отметим, что в окрестностях Бахмута идут самые ожесточенные бои. Враг пытается оцепить город и взять его под свой контроль.
- Наши военные нанесли по оккупантам 12 авиаударов по районам скопления живой силы, оружия и техники. Также известно об ударе по позиции зенитно-ракетного комплекса.
- Эффективно свою работу проделали также ракетчики и артиллеристы. Они поразили пять пунктов управления, пять районов скопления живой силы, а также состав боеприпасов.