Пострадал мужчина: спасатели показали последствия атаки на Киев

В ночь на 21 октября россияне атаковали Киев. В результате пострадал мужчина в Соломенском районе.

Об этом написали в пресс-службе ГСЧС. Пострадал мужчина с ожогами лица, в госпитализации не нуждался.

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Какие последствия обстрела столицы

В результате атаки произошел пожар в Соломенском районе. Пожар ликвидирован.

Спасатели показали последствия атаки на Киев / ГСЧС

Спасатели показали последствия атаки на Киев / ГСЧС

Спасатели показали последствия атаки на Киев / ГСЧС

Напомним, что российская армия ночью 21 октября атаковала Сумскую область "Шахедами" и КАБами. В результате авиационных ударов без света остались часть жителей Роменской громады.