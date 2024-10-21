Про це написали у пресслужбі ДСНС. Постраждав чоловік із опіками обличчя, госпіталізації не потребував.

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Які наслідки обстрілу столиці

Внаслідок атаки сталася пожежа в Солом’янському районі. Пожежа ліквідована.

Рятувальники показали наслідки атаки на Київ / ДСНС

Рятувальники показали наслідки атаки на Київ / ДСНС

Рятувальники показали наслідки атаки на Київ / ДСНС

Нагадаємо, що російська армія вночі 21 жовтня атакувала Сумську область "Шахедами" і КАБами. Внаслідок авіаційних ударів без світла лишилися частина жителів Роменської громади.