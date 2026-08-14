Силы обороны отработали по вражеским ретрансляторам и пунктам управления БпЛА
Силы обороны нанесли новые удары по военным объектам российской армии. Защитники нанесли удары по целям в тылу России и на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Что поразили Силы обороны?
Операции против российских военных объектов продолжались 13 августа и в ночь на 14 августа.
В районе Железного Порта в Херсонской области были поражены два наземных ретранслятора, которые враг использовал для управления ударными беспилотниками типа "Герань" и "Гербера".
Справка. Наземный ретранслятор передает сигналы управления и связи оператором и беспилотником. Он позволяет увеличивать дальность и стабильность работы дронов.
Также украинские военные поразили пять пунктов управления российскими БПЛА. Они размещались в таких районах:
- Времен Яр Донецкой области;
- Железный Порт Херсонской области;
- Волфинский Курской области России;
- Гордеевка Курской области России;
- Луговое Запорожской области.
Напомним, за прошедшие сутки оккупанты потеряли 1 470 своих военных, три средства противовоздушной обороны, а также другое вооружение и технику.
До этого Силы обороны ударили по дальнобойной трехкоординатной радиолокационной станции "Небо-У", расположенной в оккупированном Севастополе.