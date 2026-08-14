Силы обороны отработали по вражеским ретрансляторам и пунктам управления БпЛА

Силы обороны нанесли новые удары по военным объектам российской армии. Защитники нанесли удары по целям в тылу России и на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Что поразили Силы обороны?

Операции против российских военных объектов продолжались 13 августа и в ночь на 14 августа.

В районе Железного Порта в Херсонской области были поражены два наземных ретранслятора, которые враг использовал для управления ударными беспилотниками типа "Герань" и "Гербера".

Справка. Наземный ретранслятор передает сигналы управления и связи оператором и беспилотником. Он позволяет увеличивать дальность и стабильность работы дронов.

Также украинские военные поразили пять пунктов управления российскими БПЛА. Они размещались в таких районах:

Времен Яр Донецкой области;

Железный Порт Херсонской области;

Волфинский Курской области России;

Гордеевка Курской области России;

Луговое Запорожской области.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты потеряли 1 470 своих военных, три средства противовоздушной обороны, а также другое вооружение и технику.

До этого Силы обороны ударили по дальнобойной трехкоординатной радиолокационной станции "Небо-У", расположенной в оккупированном Севастополе.