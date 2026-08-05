Пострадали пункты управления, переправа и другие объекты противника на ВОТ и в России

Силы обороны Украины ночью 5 августа нанесли удары по стратегическим объектам российской армии. Поражения зафиксированы на временно оккупированных территориях и в тылу России.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Что поразили Силы обороны?

По данным военного командования, под ударом Сил обороны были пункты управления беспилотниками российских оккупантов. Поражения зафиксировали в районах Малых Щербаков на Запорожье, Константиновке, Часов Яра и Зеленого Поля Донецкой области, а также Волфинского, в Курской области России.

К тому же они отработали по пункту управления россиян в районе Бахмута Донецкой области.

Также в Донецкой области защитники поразили переправу противника через реку Мокрые Ялы вблизи села Веселое. Отмечается, что российские войска использовали ее для военной логистики, опрокидывания оккупантов, вооружения и материально-технических средств.

Кроме этого, нанесли удар по составу МТЗ врага в Ишуне, что во временно оккупированном Крыму.

Неспокойно в этот день также было в российской Уфе. В сети предполагают, что БПЛА могли атаковать территорию местного нефтеперерабатывающего завода. Зафиксировали по меньшей мере два попадания, после которых в небо поднялся столб дыма.

Также ночью взрывы раздавались в Тульской области России. После них в городе Алексине разгорелся масштабный пожар на логистическом центре маркетплейса Wildberries.