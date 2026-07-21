Пострадали РЛС, склады и пункты управления БПЛА: Силы обороны нанесли удары по объектам России

20 июля и в ночь на 21 июля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов. Под удар попали радиолокационная станция, склады боеприпасов и материально-технического обеспечения, а также пункты управления беспилотниками.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Что известно о новых поражениях российских объектов?

Одной из главных целей стала радиолокационная станция "Буссоль-С", поразившаяся в районе Хорлов на временно оккупированной части Херсонской области. Эта станция используется для обнаружения, сопровождения и определения координат морских целей, что позволяет русским войскам контролировать прибрежную акваторию.

Кроме того, украинские защитники поразили состав материально-технических средств противника в районе Давыдовского Донецкой области, состав боеприпасов в Кундрючем Луганской области и состав материально-технического обеспечения вблизи Попово-Лежачей Курской области России.

Также под удары попали пункты управления российскими беспилотниками в районах Комара Донецкой области, Каменского Запорожской области и вблизи села Запорожье Донецкой области.

Силы обороны Украины и далее будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии российской федерации,

– говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, в ночь на 20 июля Силы обороны Украины поразили ряд важных военных объектов России. Под удар попали ЗРК "Тор-М2", радиолокационные станции, пункты управления БПЛА, а также железнодорожный мост через Кальмиус, который использовали оккупанты для переброски войск и техники.

К слову, за минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 1370 российских оккупантов. Также враг потерял 3 танка, 7 боевых бронированных машин, 92 артиллерийские системы, 2 РСЗО, 2 средства ПВО, 1 865 беспилотников, 453 единицы автомобильной техники и 8 единиц специальной техники.

Общие потери России с начала полномасштабного вторжения составили около 1431900 военных, а также сотни тысяч единиц различной техники, которую россияне используют в войне против Украины.