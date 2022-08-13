Пострадали враждебные позиции, – мэр Мелитополя о взрыве в городе

Жители Херсонской области сообщали о взрывах 13 августа в разных районах. Свидетелями этого стали жители Мелитополя.

Об этом для 24 канала рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. Взрывы в городе раздались примерно в 15:40.

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"У взрывов было 2 эпицентра. Первый – рядом с городским военкоматом и сейчас нижняя часть города полностью перекрыта. Туда никого не пропускают. Второй – мелитопольский лесопарк по дороге в Запорожье. Четко сообщали, что в лесопарк свозили большое количество техники. Сейчас точно неизвестно, что пострадало, но точно поразили враждебные позиции", – рассказал мэр.