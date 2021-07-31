Пострадавшие в результате взрыва на Донбассе шахтеры находятся в тяжелом состоянии

31 июля 2021 , 15:41
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Донецкая областная прокуратура

После взрыва в шахте в поселке Удачное Покровского района Донецкой области 9 горняков оказались в больнице с ожогами разной степени тяжести. Медики сообщают, что их состояние тяжелое.

Один горняк в результате полученных травм умер. За жизнь других пострадавших борются врачи.

Важно В Донецкой области произошел взрыв на шахте: много горняков пострадали

Прокуратура открыла уголовное производство

Пострадавших горняков в тяжелом состоянии доставили в хирургическое отделение КНП "Покровская клиническая больница интенсивного лечения".

Покровская окружная прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.

Досудебное следствие установило, что трагедия произошла из-за взрыва метана. Обстоятельства выясняют.

Взрыв на шахте в Удачном: главное

  • 31 июля 2021 года около 05:12 на шахте в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 метров прогремел взрыв.
  • Пострадали 10 горняков. Один из них умер.
  • Причины трагедии устанавливают.
Автор: Іван Магуряк