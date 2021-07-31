Пострадавшие в результате взрыва на Донбассе шахтеры находятся в тяжелом состоянии
31 июля 2021 , 15:41Читати новину українською
Источник:Донецкая областная прокуратура
После взрыва в шахте в поселке Удачное Покровского района Донецкой области 9 горняков оказались в больнице с ожогами разной степени тяжести. Медики сообщают, что их состояние тяжелое.
Один горняк в результате полученных травм умер. За жизнь других пострадавших борются врачи.
Важно В Донецкой области произошел взрыв на шахте: много горняков пострадали
Прокуратура открыла уголовное производство
Пострадавших горняков в тяжелом состоянии доставили в хирургическое отделение КНП "Покровская клиническая больница интенсивного лечения".
Покровская окружная прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.
Досудебное следствие установило, что трагедия произошла из-за взрыва метана. Обстоятельства выясняют.
Взрыв на шахте в Удачном: главное
- 31 июля 2021 года около 05:12 на шахте в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 метров прогремел взрыв.
- Пострадали 10 горняков. Один из них умер.
- Причины трагедии устанавливают.