Могли работать на Россию: в Германии задержали украинцев, которые готовили посылки со взрывчаткой
- Трех украинцев задержали в Германии и Швейцарии по подозрению в отправке посылок со взрывными устройствами, вероятно по заказу российских спецслужб.
- Задержания произошли в Констанце, Кельне и Швейцарии, имена подозреваемых - Владислав, Даниил и Евгений.
- Прокуратура подозревает подсудимых в действиях с целью саботажа.
Трех украинцев задержали в Германии и Швейцарии по подозрению в отправке посылок со взрывными устройствами. Такой заказ им якобы сделали российские спецслужбы. Так мужчин обвиняют в "агентурной деятельности, имеющей целью диверсию".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel и Reuters.
Смотрите также Теневая война Кремля: как Россия использует "одноразовых" агентов для диверсий в Европе
Украинцев якобы привлекли для совершения взрыва
Двух подозреваемых в организации диверсии задержали в минувшие выходные, а третьего мужчину задержали во вторник, 13 мая, по распоряжению федеральной прокуратуры.
Аресты состоялись в Констанце, Кельне и на территории Швейцарии. Известны и имена подозреваемых – Владислав, Даниил и Евгений. По версии следователей, мужчины из Украины якобы согласились совершить "поджог с отягчающими обстоятельствами" по заказу кураторов из Москвы.
Украинцы уже могли сделать первые шаги для диверсии. Они, вероятно, отправили тестовые посылки с GPS-трекерами на адреса в Украине. По версии правоохранителей, Евгений мог приобрести трекеры в Швейцарии и отправил Данилу в Констанц, а тот передал бы их Владиславу в Кельне, откуда почтовое отправление поехало бы в Украину.
Однако следствие только началось, это лишь предварительные предположения.
Отметим, что подозревать российский саботаж начали после серия пожаров на курьерских складах в Европе. Несколько посылок почти одновременно взорвались на почте в Великобритании, Германии и Польше прошлым летом. Незадолго до этого разведка предупреждала о высокой угрозе гибридных атак после вторжения в Украину.
Федеральная прокуратура считает, что подозреваемые мужчины могли сотрудничать с людьми из государственных структур России. Их заговор продолжался по меньшей мере до марта нынешнего года.
Подсудимых серьезно подозревают в действии как агентов с целью саботажа,
– сообщают правоохранители.
Прокуроры не уточнили, или отправленные взрывчатки должны были перевозить воздушным или наземным транспортом.
Напомним, российский след Европа видит и в поджоге торгового центра в Варшаве в прошлом году. Тогда двое подозреваемых украинцев тоже действовали по заказу России. Одного из агентов Москвы взяли под стражу, а другой сейчас скрывается в России. Сам поджог в людном месте был совершен, вероятно, с целью запугивания иностранцев через поджоги зданий.