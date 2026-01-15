Украинцы писали, что получили пробитые посылки с обломками: что говорят в "Новой почте"

В сети украинцы 15 января сообщали, что получали пробитые посылки, которые заказывали через "Новую почту". Люди утверждали, что, вероятно, это произошло после российского попадания по терминалу компании.

Почему украинцы получали пробитые посылки, как комментируют в "Новой почте" соответствующие случаи – разбирался 24 Канал.

К теме Обломки российского дрона в Одессе уничтожили посылки "Новой почты" на более чем 2 миллиона гривен

Что писали люди о пробитых посылках, которые получали от "Новой почты"?

В социальной сети Threads пользователи публиковали фото с посылками "Новой почты", которые приходили продырявленными насквозь. Граждане отмечали, что сначала думали, что ее прожгли сигаретой, а впоследствии увидели обломок оружия.

Также утверждалось, что соответствующие посылки приходили людям после прилета в Коротичи, что в Харьковской области.

Какие посылки приходили людям, которые заказывали их через "Новую почту" / Фото с аккаунта @kharkiv_news_24 в соцсети Threads

Другая пользовательница распространила под первым сообщением свое фото с полученной посылкой. Как можно увидеть на фотографиях, посылка, которая должна была дойти в Харьков, пришла также пробитой, а на органайзере для карточек, который должен был быть целым, остались сильные повреждения.

Другая женщина заказывала органайзер для карточек, но он пришел также поврежденным / Фото из аккаунта @zolotareva_inst.rv в соцсети Threads

Что сказали в "Новой почте" о поврежденных посылках, которые получили люди?

В пресс-службе "Новой почты" в комментарии 24 Канала отметили, что во время ракетного удара по сортировочному терминалу под Харьковом 13 января 2026 года было уничтожено 2 690 посылок и грузов. Общая сумма ущерба достигает почти 10 миллионов гривен.

Новая почта уже возмещает клиентам стоимость уничтоженных отправлений в соответствии с объявленной стоимости. Посылки, которые уцелели после атаки, были дополнительно проверены и отсортированы. Мы доставляем их получателям, ведь для многих людей это важные вещи, на которые они ждут,

– отметили в компании.

В НП отметили, что если клиент получит отправление с повреждениями, что делают невозможным использование содержимого, то "Новая почта" примет обращение и осуществит возмещение объявленной стоимости.

В компании привели несколько вариантов того, как можно подать обращение в случае повреждения посылки:

через горячую линию 0 800 500 609;

в чате мобильного приложения;

в мессенджерах компании;

или в любом отделении "Новой почты".

"Мы продолжаем работать, несмотря на вызовы военного времени, чтобы наши клиенты как можно быстрее получали свои посылки даже в прифронтовых регионах", – подчеркнули в "Новой почте".

Что известно об ударе России по терминалу "Новой почты" под Харьковом?