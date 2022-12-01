Посылки со взрывчаткой: почему Россия прибегает к этому и признают ли ее террористом

В Испании рассылают посылки со взрывчаткой в учреждения, определенным образом связанные с Украиной. Такие террористические действия – вполне в духе Кремля.

Такое мнение 24 каналу высказал политолог, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Он напомнил, что в Мадриде 30 ноября произошел взрыв возле посольства Украины.

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Туда направили конверт со взрывчаткой, который был адресован лично послу Украины в Испании Сергею Погорельцеву. По словам Клочка, этот инцидент стал лишь первым звоночком. Ведь далее такую же посылку получила испанская компания, которая производит оружие и поставляет его Украине.

Россия пытается запугать производителей оружия

Как отметил политолог, такая попытка запугивания производителя оружия перекликается с другими событиями, которые разворачивались на протяжении последних 2 – 3 недель не без участия российских спецслужб.

Валерий Клочок Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" В ведущих мировых СМИ начали появляться публикации о том, что у западных партнеров Украины заканчивается оружие. Совершенно очевидна консолидация Запада относительно предоставления Киеву достаточного количества оружия не просто для сопротивления, а для того, чтобы выбить россиян из Украины. А это самая критическая ситуация для кремлевского режима.

Он добавил, что информация о дефиците вооружения и снарядов на Западе не просто не соответствует действительности. Западные компании, наоборот, наращивают объемы производства оружия для помощи Украине. Москва же хочет этому помешать.

Россия будет совершать теракты, чтобы запугать производителей оружия, чтобы они прекратили производство тех боеприпасов, которые необходимы не только Украине, но и всему цивилизованному миру. Россия не меняет своих принципов управления внешними политическими процессами,

– сказал Клочок.

Руководство Кремля может прибегнуть к новым терактам

Кремль часто использует теракты в качестве инструмента достижения своих целей. В частности, в марте 2018 года российские агенты в британском городе Солсбери отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Россия – это террористическая страна. Посылки со взрывчаткой – это дополнительное доказательство этого. Я не исключаю, что даже самолеты могут падать на какие-нибудь небоскребы. Руководство Кремля в агонии и будет прибегать к крайностям,

– подчеркнул Клочок.

Политолог добавил, что такая тактика только приближает конец путинского режима.

"Позиция США провоцирует Россию на теракты"

Впрочем, в США пока не торопятся признавать Россию спонсором терроризма. В Вашингтоне объясняют это тем, что в настоящее время целесообразнее применить другие методы давления на Москву.

Такая позиция США наоборот провоцирует Россию на такие действия. Определенная безнаказанность становится стимулом для России дальше совершать террористические акты,

– сказал политолог.

Он отметил, что в Украине многие не верили в то, что российские военные могут прибегнуть к обстрелам энергетической инфраструктуры, чтобы вызвать панику и спровоцировать социальные взрывы.

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"США рано или поздно примут решение о том, что Россия – это страна-спонсор терроризма. Подготовка нового ракетного удара по Украине станет катализатором этих процессов", – сказал Клочок.

Главная цель Владимира Путина

По словам руководителя Центра общественной аналитики "Вежа", сейчас Вашингтон делает ставку на экономическое давление на Россию. Владимиру Путину уже начинают докладывать, что ситуация с экономикой крайне сложная и существенно ухудшится к концу весны – началу лета 2023 года.

Валерий Клочок Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Российский диктатор отлично осознает последствия. Однако ему все равно, что будет дальше. Своего решения о войне он не меняет. Главное для Путина – достичь его глупой цели – захватить Украину. Но, конечно, этого не произойдет.

Политолог добавил, что США и Россия прекратили переговоры по контролю над ядерным оружием. Следовательно, напряжение между Москвой и Вашингтоном растет.

Почему США оттягивают признание России спонсором терроризма

Клочок считает, что решение о предоставлении России статуса страны-спонсора терроризма просто откладывается.

На данном этапе есть еще попытка ослабить Россию и надежды на изменение ситуации в самой стране. Партнеры Украины понимают необходимость смены власти в России. Ведь если Путин останется у власти, то эта война не имеет никакого смысла,

– рассказал политолог.

Он добавил, что США могут принять решение о статусе России, когда придет подходящее время.

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