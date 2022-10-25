Потенциал расширения сотрудничества еще есть, – Зеленский поговорил с Сунаком и пригласил его в Украину

Владимир Зеленский 25 октября провел переговоры с новым главой правительства Британии Риши Сунаком. Политики говорили об углублении сотрудничества между странами.

Детали разговора раскрыл сам Зеленский в своем вечернем обращении.

Важно Сунак впервые в должности главы правительства Британии высказался о войне в Украине

Украинский лидер отметил, что Украина и Британия достигли лучших отношений по состоянию на данный момент.

Но мы все равно еще имеем потенциал для того, чтобы увеличить наше сотрудничество, чтобы принести больше пользы нашим обществам. Пригласил господина премьер-министра посетить Украину,

– сказал Зеленский.

Он также выразил убеждение, что партнерство между государствами и уже традиционное британское лидерство в защите демократии и свободы будут и дальше усиливаться. Президент поблагодарил народ Британии и лично Риши Сунака за поддержку Украины.

"В ходе разговора с Риши Сунаком договорились написать новую главу украинско-британских отношений, однако сюжет неизменный – полная поддержка перед лицом российской агрессии. Я ценю, что первый звонок премьер-министра состоялся именно в Украине", – подытожил он.

Впоследствии Сунак написал в твиттере, что и Владимир Зеленский, и украинский народ могут рассчитывать на дальнейшую солидарность и поддержку Великобритании.

Актуально Миллионер не из трущоб и российские деньги: кто такой Риши Сунак и что будет с поддержкой Украины

Какой будет поддержка Украины от Британии

Ранее Сунак выразил поддержку Украине в вопросах противодействия России. Например, на прошедшей внутрипартийной гонке летом новый глава Британии в интервью уверял, что при его премьерстве эта поддержка будет только увеличиваться. Агрессивную политику Кремля Сунак называл "злом, которого Европа не видела со времен Второй мировой войны".

Что этому предшествовало

На днях предыдущий премьер Британии Лиз Трасс подала в отставку. Она пробыла в должности всего 6 недель. 25 октября Лиз Трасс официально покинула пост премьер-министра Великобритании. Она выступила с прощальной речью, в которой вспомнила и об Украине.

Кстати, повторно премьером мог стать Борис Джонсон. Однако он отказался от перспектив руководить Великобританией снова и возглавить Консервативную партию.

Достойно внимания – чего ждать Украине от премьерства Риши Сунака: смотрите видео