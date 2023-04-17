Пригреет до +21 градуса: в Украине существенно потеплеет

На этой неделе жителям большинства областей Украины снова следует ожидать дождей. Впрочем, кроме осадков синоптики прогнозируют и повышение температуры. Кое-где даже припечет до +21 градуса.

Чем же будет удивлять погода 17 – 23 апреля, рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

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Дожди, местами грозы, а еще до +21 градуса

По словам синоптика, очередной период дождливой погоды следует ожидать жителям большинства областей нашего государства. Кибальчич объясняет, что под влиянием антициклона, который будет на этой неделе над Средней Азией и Казахстаном, в Украине активизируются юго-восточные воздушные потоки.

К нам снова начнут поступать теплые и влажные воздушные массы из Черноморско-Кавказского региона. В результате возобновится дождливая погода в большинстве областей, местами будут грозы и шквальный ветер. Тем временем температурный фон окажется близок к средним многолетним показателям, хотя и будут наблюдаться определенные колебания в течение всей недели.

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Подробный прогноз погоды на эту неделю

Кибальчич отмечает, что в понедельник, 17 апреля, на территории Украины ожидается переменная облачность. Небольшие, а иногда даже умеренные дожди пройдут только в западной части Украины. На акватории Азовского моря произойдет шторм.

Температура воздуха ночью будет +3…+8 градусов, днем +11…+16, в Крыму +16…+21,

– прогнозирует синоптик.

Вов Одесской области, днем также местами в Крыму и западных областях пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью +3…+8, днем +11…+16. Между тем, в южных областях и Крыму до +20 градусов. Кибальчич отмечает, что в, атмосферные фронты из Черного моря повлекут за собой дожди в южных и западных областях. Днем также осадки распространятся на восточные и центральные регионы. В Крыму и Приазовье. Температура воздуха ночью будет +4…+9, днем +11…+16. В Крыму и центральных областях до +18.

В четверг в Украине ожидается облачная погода. Снова будут осадки. Днем в Крыму и большинстве южных областей даже сильные дожди. Только на Севере и Полесье без существенных осадков.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +4…+9 градусов, днем +12…+17, кое-где до +20,

– прогнозирует синоптик.

По его словам, удождливая погода сохранится в южных, центральных, восточных, днем также в западных областях. В северной части и Полесье без осадков. Ночью также ожидается до 9 градусов тепла, днем – до 17 градусов. В субботу, 22 апреля, дождливая погода ожидается в южных и восточных областях. На остальной территории Украины под влиянием молодого антициклона осадков не предполагается, пишет Кибальчич. Ночью температура будет колебаться в пределах +3…+8 градусов, днем +12…+17. Впочти на всей территории Украины, за исключением Крыма, наконец-то ожидается сухая и малооблачная погода. Однако ночьюдо +2…+7 градусов. К счастью, днем снова прогреется до +15...+20.