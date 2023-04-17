Пригреет до +21 градуса: в Украине существенно потеплеет
Источник:Meteoprog
На этой неделе жителям большинства областей Украины снова следует ожидать дождей. Впрочем, кроме осадков синоптики прогнозируют и повышение температуры. Кое-где даже припечет до +21 градуса.
Чем же будет удивлять погода 17 – 23 апреля, рассказал синоптик Игорь Кибальчич.
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Дожди, местами грозы, а еще до +21 градуса
По словам синоптика, очередной период дождливой погоды следует ожидать жителям большинства областей нашего государства. Кибальчич объясняет, что под влиянием антициклона, который будет на этой неделе над Средней Азией и Казахстаном, в Украине активизируются юго-восточные воздушные потоки.
К нам снова начнут поступать теплые и влажные воздушные массы из Черноморско-Кавказского региона. В результате возобновится дождливая погода в большинстве областей, местами будут грозы и шквальный ветер. Тем временем температурный фон окажется близок к средним многолетним показателям, хотя и будут наблюдаться определенные колебания в течение всей недели.
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Подробный прогноз погоды на эту неделю
Кибальчич отмечает, что в понедельник, 17 апреля, на территории Украины ожидается переменная облачность. Небольшие, а иногда даже умеренные дожди пройдут только в западной части Украины. На акватории Азовского моря произойдет шторм.
Температура воздуха ночью будет +3…+8 градусов, днем +11…+16, в Крыму +16…+21,
– прогнозирует синоптик.
В четверг в Украине ожидается облачная погода. Снова будут осадки. Днем в Крыму и большинстве южных областей даже сильные дожди. Только на Севере и Полесье без существенных осадков.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +4…+9 градусов, днем +12…+17, кое-где до +20,
– прогнозирует синоптик.