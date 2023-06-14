В Украине наконец-то пригреет: будет ли жара уже скоро
Источник:Укргидрометцентр
Среди июня в Украине несколько снизилась температура. Однако теплое лето возвращается, поэтому столбики термометров снова начнут подниматься вверх.
Когда ждать значительного потепления и какая будет самая высокая температура, спрогнозировали синоптики Укргидрометцентра. Об этом сообщает 24 Канал.
Читайте также Как долго в июне еще дожди: когда прекратятся осадки
Потеплению быть
Уже в среду, 14 июня, температура воздуха в Украине повысится. В частности, в эту ночь синоптики прогнозировали +12...+18 градусов.
В дневные часы 14 числа уже будет температура +20…+25 градусов. 15 июня уже +23...+28 градусов в большинстве областей, кроме Запада и Востока,
– отметила Наталья Птуха.
Также в Укргидрометцентре рассказали, что в пятницу в западных, местами Житомирской, Винницкой и Одесской областях ожидаются кратковременные дожди и грозы. На остальной территории преимущественно без осадков.
Ночью температура, вероятно, будет доходить до +11..+17 градусов. Днем в Украине +24...+30 градусов, однако, на Западе еще +20...+26.
Смотрите также Снова дождливая неделя: в каких областях будет капать, будут ли еще затяжные ливни
Стоит прочесть Эвакуировано до 3 тысяч человек, уровень воды продолжает падать: главное о подрыве Каховской ГЭС
Где на ближайшие трое суток еще прогнозируют дожди
- Отметим, что в Укргидрометцентре рассказали, что 14 июня в западных, Винницкой, Одесской областях и в юго-восточной части Украины пройдут кратковременные дожди. Днем грозы. На остальной территории нашего государства уже без осадков.
- В последующие двое суток на Западе дожди, 16 июня местами сильные осадки. На остальной территории кратковременный дождь и гроза. Лишь в пятницу в северных областях без осадков.
- Ветер преимущественно северо-восточный и восточный, с порывами 5-12 метров в секунду.
- Заметим, что согласно картам на сайте Укргидрометцентра, дожди в части областей, в частности на Западе, будут проходить по меньшей мере до 18 июня. Так что зонтики лучше держать возле себя.