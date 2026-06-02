Когда дожди накроют большинство областей, и ждать ли сильной жары: ответ синоптика

Первая неделя июня принесет на территорию Украины постепенное потепление и осадки в виде дождей, которые уже в ближайшее время, согласно прогнозам, охватят большинство регионов страны.

Такую информацию сообщил представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии для УНИАН.

Что будет с погодой на ближайшей неделе?

Иван Семилит сообщил, что в начале июня в Украине будет происходить смена воздушных масс. По его словам, холодный воздух постепенно будет отступать в восточном направлении, а взамен из Западной Европы будет поступать теплее.

Поэтому температура воздуха в ближайшие дни постепенно будет повышаться. Ночью ожидается от 8 до 15 градусов тепла, а днем возрастет в пределах от 18 до 23 градусов тепла. В южных областях местами пригреет до 25 градусов тепла.

В целом 2 июня в большинстве регионов будет преобладать сухая погода благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. В западной и юго-западной частях под влиянием нового атмосферного фронта будут дожди.

Но в дальнейшем давление начнет падать, поэтому дожди распространятся: в среду – на Правобережье, а в четверг – на большую часть территории Украины, кроме восточных областей

– говорит специалист.

По его словам, несколько теплые условия ожидаются в пятницу, 5 июня, дождливая погода сохранится только в западной части страны. В других областях кратковременные дожди будут выпадать локально и преимущественно в дневные часы.

Будут ли резкие погодные изменения?

Синоптик Игорь Кибальчич ранее сообщал, что в начале июня по всей территории Украины ожидается постепенное повышение температуры воздуха и осадки в виде дождей. В некоторых областях дневные максимумы будут несколько жаркие.

В целом в ближайшие дни из-за прохождения атмосферных фронтов в части областей местами возможны кратковременные дожди, которые местами будут сопровождаться грозами. Несмотря на это, даже серьезного града ожидать не стоит.