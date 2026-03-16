Весеннее тепло уже близко: синоптик рассказал, когда в Украине ощутимо потеплеет
- До 20 марта в Украине ожидается кратковременное похолодание с незначительными осадками.
- После 23 марта возможно повышение температуры и усиление весеннего тепла.
Тепло стало несколько сдержанным, на этой неделе в Украине ожидается кратковременное похолодание и незначительные осадки в некоторых регионах. Но со следующей недели такие условия могут измениться.
Об этом сообщил начальник Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталий Постригань в Facebook.
Когда может измениться погода?
По словам синоптика, в ближайшие дни температура воздуха будет от 5 до 10 градусов тепла днем и от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза в ночные часы, в частности в Черкасской области. Возможно усиление облачности.
Уже в пятницу, 20 марта, согласно прогнозу специалиста, вернется северный антициклон, который приведет к уменьшению облачности, дневные показатели могут вырасти ориентировочно на 1 – 2 градусов, существенных осадков не будет.
Ссылаясь на данные международных прогностических моделей, Виталий Постригань говорит, что ближайшие выходные 21 – 22 марта будут солнечными, сухими и умеренно теплыми, после чего возможно частичное повышение температур.
На более интенсивную порцию весеннего тепла можно рассчитывать после 23 марта,
– написал он.
Заметим, специалист также отметил, что 20 марта начнется астрономическая весна, когда состоится весеннее равноденствие – момент, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи становится почти одинаковой.
Полезно! Планируй день без сюрпризов. Проверь погоду в своем населенном пункте в сервисе Погода от 24 Канала.
Недавно сообщали, что в Украине в ближайшие дни возможны незначительные осадки в виде дождя, кое-где он будет с мокрым снегом. Температурные показатели ощутимо снизятся по сравнению с предыдущими днями.
В общем солнечная и сухая погода, которая установились в Украине в начале марта, постепенно меняется. Эта неделя принесет больше облачности, снижение атмосферного давления и температуры и незначительные дожди.
К слову, не ранее синоптики говорили, что погода в Украине в течение марта 2026 года в основном будет теплой, температура воздуха ожидается в пределах нормы, а в части областей – даже ее превышать.