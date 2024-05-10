Потерь территорий не допущено, – Синегубов о ситуации на севере Харьковщины

Оккупанты 10 мая перешли в контрнаступление в Харьковской области. Однако ВСУ удается сдерживать врага, потерь территорий нет.

Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, враг продолжает обстреливать приграничье. Также россияне ночью нанесли ракетный удар по самому Харькову.

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Атаки россиян на область

Олег Синегубов подтвердил, что россияне начали новую волну наступательных действий на севере Харьковской области.

В частности, так, действительно, наши боевые бригады встретили врага огнем. Все наступательные атаки отбиты. Потерь территорий не допущено,

– сказал он.

Глава ОВА объяснил, что населенные пункты, где продолжаются активные бои, находятся в районе километра-двух от границы с Россией. Местные власти призывают эвакуироваться с этой территории, ведь враг атакует и гражданских.

Олег Синегубов отметил, что приграничье считается серой зоной. Россияне могут заезжать на украинскую территорию бронетехникой, однако там же врага уничтожают ВСУ. Поэтому говорить о том, есть ли оккупанты в тех населенных пунктах – неуместно.

В то же время Синегубов добавил, что за последние 48 часов в Харьковской области воздушная тревога звучала суммарно 30 часов. По его словам, в условиях, когда враг применяет всю номенклатуру оружия, гражданам стоит выехать и переждать опасность.

Наступление на Харьковскую область

Олег Синегубов отметил, что нынешнюю ситуацию нельзя сравнить с 24 февраля 2022 года. Враг не имеет достаточно сил для осуществления продвижений, ведь Харьковская область более подготовлена. Вооруженные Силы используют по прямому назначению фортификационные сооружения, которые все время строили в регионе. Враг заходит небольшими группами, испытывая позиции нашего войска – все атаки были отбиты.

По сообщениям Минобороны, первую атаку было зафиксировано около пяти часов утра. Тогда россияне под прикрытием бронетехники попытались прорвать приграничье. Атака была отбита, однако продолжаются бои различной интенсивности.

Председатель Харьковской областной военной администрации особенно обратился к жителям Волчанского и Липецкого направлений. Он отметил, что есть возможность эвакуироваться из региона. Сейчас действует "горячая линия" по вопросам эвакуации по телефону 0-800-33-92-91. Харьковчанам предоставят необходимые консультации и обеспечат помощь.