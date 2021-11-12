Потери в десантной семье: известны имена военных, которые погибли на Донбассе

На Донбассе 12 ноября в результате подрыва на неизвестном устройстве погибли два украинских защитника. Оборвалась жизнь десантников Руслана Прусова и Вадима Федосеева.

Имена погибших украинских военных сообщили в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде (Николаев). Именно в ее рядах служили бойцы.

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Известны имена погибших воинов

В бригаде с грустью сообщили, что 12 ноября в десантной семье произошло горе.

При выполнении боевого задания в районе проведения ООС погибли подполковник Прусов Руслан Халилович и мастер-сержант Федосеев Вадим Викторович,

– говорится в сообщении.

Военные отметили, что это непоправимая потеря для страны, для Десантно-штурмовых войск, для семьи, друзей и собратьев погибших. "Воины-десантники много лет отдали службе в нашей воинской части, были настоящими профессионалами и патриотами своего государства", – подчеркнули в бригаде.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших бойцов.

На Донбассе снова жертвы: что известно

В штабе Операции объединенных сил сообщили, что 12 ноября вооруженные формирования России дважды нарушили режим прекращения огня.

В результате подрыва на неизвестном устройстве погибли два украинских военных. Они получили ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью.

Текст сообщения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады:

Пророссийские боевики продолжают нарушать режим тишины на Донбассе. С начала 2021 года там уже погибли 73 украинских защитника

С грустью сообщаем, что сегодня, 12 ноября 2021 года, в нашей десантной семье произошло горе.

Во время исполнения боевого задания в районе проведения ООС погибли подполковник Прусов Руслан Халилович и мастер-сержант Федосеев Вадим Викторович.

Непоправимый урон для страны, для Десантно-штурмовых войск, для семьи, друзей и собратьев.

Воины-десантники много лет отдали службе в нашей воинской части, были настоящими профессионалами и патриотами своего государства.

Наша потеря очень горькая и болезненная.

Командование и личный состав 79 отдельной десантно-штурмовой бригады выражают слова поддержки и глубокое чувство скорби семьям погибших.

Вечная память и слава погибшим воинам!