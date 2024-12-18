По данным Пентагона, КНДР потеряла на войне уже несколько сотен солдат, – NYT

Россия активно вовлекает северокорейских солдат в боевые действия в Курской области. Их бросают в штурмы без подготовки и бронетехники, что приводит к значительным потерям.

Высокопоставленный военный чиновник США рассказал о потерях среди отправленных на помощь России войск КНДР на брифинге, сообщает 24 Канал со ссылкой на NYT. Чиновник был уполномочен говорить с журналистами только на условиях анонимности.

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Сколько солдат КНДР потеряла Россия

По данным Пентагона, Россия собрала объединенную группировку из 50 000 российских и северокорейских военных для вытеснения украинских сил из пограничной Курской области.

Украинские войска убили или ранили уже несколько сотен северокорейских солдат.

Представитель Пентагона добавил, что солдаты КНДР не были закалены в боях. Украина нанесла удары по их пунктам управления, а также по позициям пехоты.

Ранее представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер сообщал, что северокорейская армия понесла потери на Курском направлении, в частности есть убитые и раненые.

К слову, накануне 24 Канал сообщал, что в течение трех дней операторы 8-го полка ССО уничтожили 50 вражеских военных и ранили еще 47. А воины 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ рассказали, что только за два дня россияне потеряли более 50 человек личного состава, а еще более 100 "воинов" получили тяжелые ранения.

Также в сети появились кадры, вероятно, из госпиталя в Курске, где зафиксировали первых раненых военнослужащих КНДР. За последние дни туда доставили более 100 северокорейцев с различными ранениями, для которых выделили отдельный этаж и организовали специальное питание.