Южная Корея озвучила примерные потери среди солдат КНДР в Курской области, – Reuters

Южнокорейский чиновник озвучил количество убитых и раненых солдат КНДР в боях против украинских военных в Курской области. Данные предоставлены спецслужбами страны.

В оценке количества погибших есть различие с данными американского военного чиновника. Об этом заявил член южнокорейского парламента Ли Сонг Квон после закрытого брифинга Национальной разведывательной службы (NIS), сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Сколько солдат КНДР потеряла Россия

По меньшей мере 100 дислоцированных в России северокорейских военнослужащих погибли, а еще 1000 – получили ранения. Также есть признаки того, что Северная Корея готовится к дополнительному размещению.

Большие потери объясняются отсутствием у войск КНДР опыта ведения боевых действий с помощью беспилотников и незнанием специфики открытой местности, где происходят бои.

Ли отметил, что различие в данных по количеству погибших, по сравнению с оценками американского чиновника, который назвал несколько сотен жертв, объясняется довольно консервативным анализом NIS.

Несмотря на это, доклад перекликается с комментариями американских и украинских официальных лиц – потери Северной Кореи являются значительными.

Более 10 000 северокорейских военнослужащих направили для помощи России в войне. Пхеньян также прислал более 10 000 контейнеров с артиллерийскими снарядами, противотанковыми ракетами, механизированными гаубицами и ракетными установками.

Ни КНДР, ни Россия официально не признали развертывание северокорейских войск и поставки оружия.

Ранее 24 Канал сообщал, что Кремль, вероятно, и в дальнейшем будет избегать публичных упоминаний о присутствии северокорейских солдат в Курской области, поскольку это признало бы потребность России в привлечении иностранных сил для защиты собственных территорий.