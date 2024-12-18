Северокорейские солдаты уже начали участвовать в штурмах в Курской области. Россия активно бросает их на убой.

По данным Пентагона, несколько сотен северокорейских солдат были убиты или ранены, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

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Путин подвел Ким Чен Ына

Российские командиры подмочили репутацию Ким Чен Ына, показав его военных в неблагоприятном для него свете.

Россияне безжалостно бросают северокорейских солдат на пехотные штурмы посадок неподготовленными, в результате чего те несут большие потери.

По состоянию на сейчас, убитых и раненых корейцов уже более 200 человек. Кремль старательно пытается скрыть потери среди солдатов КНДР. Однако ряд видеодоказательств уже заполонил сеть.

Между тем Китай воздерживается от медийного освещения участия военных КНДР в боях за Курщину.

Впрочем, информация о неудачах армии Кима все больше будет появляться в азиатских и западных медиа. Из-за Путина Ким Чен Ын будет иметь вид слабого,

– подчеркнул Коваленко.