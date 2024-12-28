Северокорейцы в значительном количестве погибают за Путина на Курщине. В Белом доме назвали цифру потерь военных КНДР за неделю штурмов.

Украинские воины захватили первых северокорейских солдат в плен. Впрочем, они были тяжелораненые, их не удалось реанимировать. По словам президента Зеленского, россияне делают все, чтобы солдат КНДР невозможно было пленить: или добивают или посылают в штурмы с минумум защиты, передает 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки".

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Солдаты КНДР массово погибают на Курщине

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил о 1000 военнослужащих КНДР, убитых или раненых только за неделю штурмов в Курской области.

По словам Кирби, очевидно то, что россияне рассматривают корейцев как расходный материал и отдают им приказы массированно пешком атаковать позиции Сил обороны.

Обратите внимание! Разведка Южной Кореи заявила, что высокая цифра потерь КНДР может быть связана с незнакомой средой на поле боя и неспособностью северокорейцев противостоять атакам беспилотников.

Кроме того, у Белого дома есть информация, что северокорейские солдаты накладывают на себя руки, вместо того, чтобы сдаться украинским защитникам. Вероятно, из-за страха мести их семьям в Северной Корее в случае их захвата.