На днях оккупанты на Донбассе отметили серьезные потери

Ряды российских оккупантов на днях ощутимо уменьшились. В течение 16 - 17 июня 5 боевиков погибли, еще 3 - получили ранения и уже не смогут стрелять по украинским позициям.

Войска оккупантов продолжают терять своих бойцов. Последние несколько дней были не слишком успешными для российских наемников.

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Потери боевиков

17 июня оккупационные войска уменьшились на 5 боевиков:

погибли 4 бойца : трое из них служили во 2-м армейском корпусе, еще один – в 1-м армейском корпусе. Все оккупанты погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве;

: трое из них служили во 2-м армейском корпусе, еще один – в 1-м армейском корпусе. Все оккупанты погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве; еще 1 боевик с 1-го АК пострадал, также подорвавшись на взрывном устройстве.

16 июня оккупанты потеряли 3 бойцов:

1 российский наемник погиб, покончив с собой. Он служил в рядах 1-го АК;

2 представителей войска оккупантов получили ранения из-за неосторожного обращения с оружием во время проведения стрельб. Оба были бойцами 1-го АК.

К слову, общая статистика потерь боевиков на Донбассе свидетельствует, что большинство смертей является небоевыми.