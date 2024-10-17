Российская пехота гибнет десятками: на Бахмутском направлении не утихают бои

На Бахмутском направлении ежедневно российские солдаты пытаются прорвать оборону, но гибнут десятками. Несмотря на серьезные потери, враг продолжает атаковать, чтобы до наступления холодов захватить хотя бы небольшие позиции.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на эфир "Мы-Украина" командира экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Андрея Отченаша. По его словам, на Лиманско-Бахмутском направлении ситуация остается напряженной.

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Враг штурмует Бахмутское направление

Андрей Отченаш заметил, что российская пехота несет огромные потери, но и одновременно продолжает идти на штурм с использованием техники. Добавляет, что штурмовые действия активизировались именно сейчас, ведь оккупанты планируют до наступления холодов и бездорожья достичь хотя бы какого-то тактического успеха.

Однако их усилия практически напрасны. За прошлый месяц мы уничтожили более 25 единиц техники врага, и, несмотря на это, противник продолжает механизированные штурмы,

– сказал он.

Ежедневные потери российской пехоты

Командир подчеркнул, что российские войска пытаются занять наблюдательные пункты, но несут серьезные потери. В частности, среди пехоты, которая погибает десятками ежедневно.

Ежедневно на наши позиции наступают 20 – 30 российских военных, иногда с техникой, артиллерией и FPV-дронами. Несмотря на успехи в уничтожении вражеских укреплений, наши силы вынуждены отступать на новые позиции,

– рассказал Отченаш.

Он также отметил, что несмотря на штурмовые действия оккупантов, украинские военные продолжают удерживать позиции на Бахмутском направлении, нанося российским силам значительные потери.