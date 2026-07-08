Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 8 июля 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 413 510 (+1 260) человек;

танков – 12 100 (+3);

боевых бронированных машин – 24 903 (+4);

артиллерийских систем – 45 569 (+61);

РСЗО – 1 918 (+1);

средств ПВО – 1 478 (+0);

самолетов – 436 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 396 920 (+2 074);

наземных робототехнических комплексов – 1 853 (+5);

кораблей/катеров – 33 (+0); подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 117 547 (+462);

специальной техники – 4 398 (+4);

крылатых ракет – 4 887 (+0).

За прошедшие сутки, 7 июля, оккупанты потеряли 1200 военнослужащих. Также Силам обороны удалось уничтожить 57 артиллерийских систем противника.

Владимир Зеленский заявил, что Украина ежемесячно уничтожает около 30 тысяч оккупантов. Глава государства также подчеркнул, что у Украины есть подтверждение каждой российской потери.