Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Які втрати Росії?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 8 липня 2026 року Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 413 510 (+1 260) осіб;
  • танків – 12 100 (+3);
  • бойових броньованих машин – 24903 (+4);
  • артилерійських систем – 45569 (+61);
  • РСЗВ – 1918 (+1);
  • засобів ППО – 1478 (+0);
  • літаків – 436 (+0);
  • гелікоптерів – 353 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 396 920 (+2 074);
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 853 (+5);
  • кораблів/катерів – 33 (+0); підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 117 547 (+462);
  • спеціальної техніки – 4 398 (+4);
  • крилатих ракет – 4 887 (+0).

За минулу добу, 7 липня, окупанти втратили 1200 військовослужбовців. Також Силам оборони вдалось знищити 57 артилерійських систем ворога.

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Володимир Зеленський заявив, що Україна щомісяця знищує близько 30 тисяч окупантів. Глава держави також наголосив, що в України є підтвердження по кожній російській втраті.