О текущих потерях оккупантов сообщили в Генштабе.
Каковы потери России по состоянию на 6 сентября?
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 6 сентября 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 496 440 (+1 390) человек;
- танков – 12 331 (+3);
- боевых бронированных машин – 25 278 (+5);
- артиллерийских систем – 49 260 (+33);
- РСЗО – 2 096 (+3);
- средств ПВО – 1 605 (+1);
- самолетов – 441 (+0);
- вертолетов – 355 (+0);
- наземных робототехнических комплексов – 2 507 (+5);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 501 244 (+1 435);
- крылатые ракеты – 5 070 (+0);
- корабли / катера – 35 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 144 435 (+392);
- специальная техника – 4 644 (+0).
Напомним, в августе 2026 года спецподразделение ГУР МО Украины Group 13 провело операцию во временно оккупированном Крыму. Украинские военные поразили российский береговой ракетный комплекс "Бастион", являющийся носителем ракет "Циркон" и "Оникс", а также уничтожили и поразили два бензовоза и командно-штабную машину оккупантов.
А 3 сентября украинские военные провели атаку на российский порт в Сочи. По данным ВМС ВСУ, беспилотный катер поразил многоцелевое судно обеспечения NEFRIT, на борту которого после удара зафиксировали мощный взрыв и задымление. Судно использовалось для обслуживания нефтегазовых операций, офшорных объектов, перевозки грузов и персонала.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости