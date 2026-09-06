О текущих потерях оккупантов сообщили в Генштабе.

Каковы потери России по состоянию на 6 сентября?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 6 сентября 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 496 440 (+1 390) человек;
  • танков – 12 331 (+3);
  • боевых бронированных машин – 25 278 (+5);
  • артиллерийских систем – 49 260 (+33);
  • РСЗО – 2 096 (+3);
  • средств ПВО – 1 605 (+1);
  • самолетов – 441 (+0);
  • вертолетов – 355 (+0);
  • наземных робототехнических комплексов – 2 507 (+5);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 501 244 (+1 435);
  • крылатые ракеты – 5 070 (+0);
  • корабли / катера – 35 (+0);
  • подводные лодки – 2 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 144 435 (+392);
  • специальная техника – 4 644 (+0).

Напомним, в августе 2026 года спецподразделение ГУР МО Украины Group 13 провело операцию во временно оккупированном Крыму. Украинские военные поразили российский береговой ракетный комплекс "Бастион", являющийся носителем ракет "Циркон" и "Оникс", а также уничтожили и поразили два бензовоза и командно-штабную машину оккупантов.

А 3 сентября украинские военные провели атаку на российский порт в Сочи. По данным ВМС ВСУ, беспилотный катер поразил многоцелевое судно обеспечения NEFRIT, на борту которого после удара зафиксировали мощный взрыв и задымление. Судно использовалось для обслуживания нефтегазовых операций, офшорных объектов, перевозки грузов и персонала.

WhatsApp 24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости Добавить