Про актуальні втрати окупантів розповіли у Генштабі.

Які втрати Росії станом на 6 вересня?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 6 вересня 2026 рік Росія втратила:

особового складу – близько 1 496 440 (+1 390) осіб;

танків – 12 331 (+3);

бойових броньованих машин – 25 278 (+5);

артилерійських систем – 49 260 (+33);

РСЗВ – 2 096 (+3);

засоби ППО – 1 605 (+1);

літаків – 441 (+0);

гелікоптерів – 355 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 2 507 (+5);

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 501 244 (+1 435);

крилаті ракети – 5 070 (+0);

кораблі / катери – 35 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 144 435 (+392);

спеціальна техніка – 4 644 (+0).

Нагадаємо, у серпні 2026 року спецпідрозділ ГУР МО України Group 13 провів операцію в тимчасово окупованому Криму. Українські військові уразили російський береговий ракетний комплекс "Бастіон" який є носієм ракет "Циркон" та "Онікс", а також знищили й уразили два бензовози та командно-штабну машину окупантів.

А 3 вересня українські військові атакували російський порт у Сочі. За даними ВМС ЗСУ, безекіпажний катер уразив багатоцільове судно забезпечення NEFRIT, на борту якого після удару зафіксували потужний вибух і задимлення. Судно використовували для обслуговування нафтогазових операцій, офшорних об'єктів, перевезення вантажів і персоналу.