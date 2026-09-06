Минус 1390 оккупантов, 3 танка и средство ПВО: какие потери понесла Россия по состоянию на 6 сентября

Россия все острее ощущает последствия значительных потерь в войне против Украины. Президент Украины подчеркнул, что для восполнения нехватки военных на фронте Кремль может прибегнуть к объявлению новой волны мобилизации.

О текущих потерях оккупантов сообщили в Генштабе.

Каковы потери России по состоянию на 6 сентября?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 6 сентября 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 496 440 (+1 390) человек;

танков – 12 331 (+3);

боевых бронированных машин – 25 278 (+5);

артиллерийских систем – 49 260 (+33);

РСЗО – 2 096 (+3);

средств ПВО – 1 605 (+1);

самолетов – 441 (+0);

вертолетов – 355 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 2 507 (+5);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 501 244 (+1 435);

крылатые ракеты – 5 070 (+0);

корабли / катера – 35 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 144 435 (+392);

специальная техника – 4 644 (+0).

Напомним, в августе 2026 года спецподразделение ГУР МО Украины Group 13 провело операцию во временно оккупированном Крыму. Украинские военные поразили российский береговой ракетный комплекс "Бастион", являющийся носителем ракет "Циркон" и "Оникс", а также уничтожили и поразили два бензовоза и командно-штабную машину оккупантов.

А 3 сентября украинские военные провели атаку на российский порт в Сочи. По данным ВМС ВСУ, беспилотный катер поразил многоцелевое судно обеспечения NEFRIT, на борту которого после удара зафиксировали мощный взрыв и задымление. Судно использовалось для обслуживания нефтегазовых операций, офшорных объектов, перевозки грузов и персонала.