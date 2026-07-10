"Бензина не будет, можете не ждать": Украина за 4 суток поразила 36 российских судов, – Минобороны
Силы обороны развернули охоту на вражеские суда в акватории Азовского и Черного морей. Результаты этой операции уже известны.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
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Что рассказали в Минобороны о потерях врага во флоте?
В министерстве отметили, что только за последние 4 суток было поражено 36 вражеских судов.
"Это все работа "птиц" Сил беспилотных систем и Службы безопасности Украины", – говорится в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что под удар попали и танкеры теневого флота России, и морские сухогрузы, и паром с буксиром. Все они пытались доставить бензин в Крым.
Каковы потери флота у россиян за последние дни / Инфографика Министерства обороны Украины
Но мы должны предупредить крымчан – бензина не будет, можете не ждать. Игра только начинается,
– отметили в Министерстве обороны.
Напомним, 9 июля СБУ сообщила, что морской дрон Sea Baby поразил танкер Blue, входящий в состав теневого флота России. Судно находилось вблизи временно оккупированной Ялты, в исключительной экономической зоне Украины.