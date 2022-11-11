Сколько российских "мобиков" погибают каждый день на войне: Арестович назвал поразительную цифру

Неподготовленных российских солдат продолжают отправлять на войну в Украину. Это происходит даже несмотря на то, что в России объявили о завершении "частичной мобилизации".

В эфире телемарафона политический деятель Марк Фейгин сообщил, что в инфопространстве появляется все больше жалоб от жен российских мобилизованных. Женщины рассказывают, что их мужчин отправляют в самые горячие точки фронта без должной подготовки и соответствующего вооружения, пишет 24 канал.

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Сколько "мобиков" погибают каждый день в Украине

Советник ОП Алексей Арестович объяснил, что "женские бунты" в России вполне очевидны, ведь на войне гибнут многие мужчины и растут бытовые проблемы. Кроме того, большинству женщин не выплачивают соответствующих компенсаций за погибших военных.

Арестович заявил, что ежедневно в Украине гибнут около 100 мобилизованных россиян.

Российские "мобики" массово гибнут на войне: смотрите видео

"Мобики" начинают понимать, что их кинули

Российские оккупанты жалуются родным, что они ежедневно несут огромные потери на войне в Украине. Также захватчикам не удается захватить населенные пункты в Донбассе. Российский солдат рассказал, что их подразделение ежедневно теряет 20 – 30 человек.

Оккупанты массово разворовывают военное имущество, которое им выдают для ведения войны в Украине. Военный командующий жалуется, что солдаты массово воруют тепловизоры и отправляют их домой.

В очередном перехвате ГУР оккупант охарактеризовал свое пребывание на войне как "выживание". Он рассказывает, что пытался скрыться, но поймали. Кроме того, противник отметил, что командиры слоняются пьяные и объедаются на глазах у своих голодных "мобиков".

На то, что ВСУ значительно лучше укомплектованы, жаловался не только этот россиянин. Также оккупанты жалуются, что армия Украины преобладает и по качеству артиллерии. После очередного огня защитников Украины выживает 1 захватчик из 20.

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