Более тысячи оккупантов и важная техника: Генштаб раскрыл потери России по состоянию на 22 октября
Российский диктатор Владимир Путин, несмотря на громкие заявления о готовности к переговорам, по-прежнему одержим идеей захвата Украины. Так, вражеские солдаты пытаются проводить наступательные операции, однако несут значительные потери в технике и живой силе.
О новой партии ликвидированных оккупантов сообщает Генштаб ВСУ.
Каковы потери России?
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:
- личного состава – около 1 571 820 (+1 280) человек;
- танков – 12 439 (+3);
- боевых бронированных машин – 25 594 (+8);
- артиллерийских систем – 51 447 (+44);
- РСЗО – 2 229 (+1);
- средств ПВО – 1 719 (+3);
- самолетов – 449 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 575 142 (+1 750);
- наземных робототехнических комплексов – 2 997 (+7);
- кораблей / катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 165 641 (+363);
- специальной техники – 4 846 (2);
- крылатых ракет – 5 138 (+0).
Следует уточнить, что накануне сообщалось о крушениях российских истребителей. В сети появились кадры одного из инцидентов.
Вчерашний день, 21 октября, был абсолютно неудачным для авиации страны-агрессора. Противник потерял сразу 2 военных самолета. Однако эти данные Генштаб, как видим, не включил в отчет о потерях.
Во время учебно-тренировочного полета в Калининградской областиразбился истребитель Су-30СМ.. Его экипаж смог катапультироваться, чего не скажешь о пилотах другого самолета – еще одна авиакатастрофа Су-30СМ произошла во время выполнения задания. В том случае Экипаж погиб.