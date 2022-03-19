Потери противника составили более 200 человек – ВСУ о боях на Николаевском направлении

Россия понесла огромные потери во время наступления на Николаевском направлении. Только за два дня ВСУ ликвидировали более 200 российских военных.

Российские военные – деморализованы

О потерях врага на Николаевском направлении сообщили в Генштабе ВСУ. Там заявили о разгроме вражеских подразделений, которые были укомплектованы благодаря мобилизации на временно оккупированной территории Донецкой области.

Достойно внимания Украинские военные провели деблокаду одного из населенных пунктов на Николаевщине

Сообщается, что за двое суток боев противник потерял более 200 человек. Остальные, как отметили в Генштабе, деморализованы и отказываются участвовать в боевых действиях.

Мобилизированные обвиняют российское командование в использовании их для "разведки боем", чтобы выявить позиции ВС Украины,

– заявили в Генштабе.

Ранее полк "Азов" сообщил, что нанес тяжелые потери российским оккупантам под Мариуполем. Только за сутки было ликвидировано полсотни орков.

Также в Донецкой и Луганской областях украинские защитники ликвидировали более 100 орков.

Всего потери России в войне против Украины по состоянию на утро 19 марта составляли около 15 тысяч человек.

Кстати – ВСУ уничтожили еще одного российского генерала: смотрите видео