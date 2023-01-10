Сотни оккупантов уже последовали за кораблем: потери врага по состоянию на 10 января
10 января 2023, 08:15Читати новину українською
Вооруженные Силы Украины продолжают отправлять в мир врага. Только за прошедшие сутки нашим защитникам удалось ликвидировать 710 российских солдат.
Общие боевые потери России по состоянию на 10 января уже составляют 112 470 бойцов, пополнивших статистику "двухсотых".
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Потери врага в технике
- Танков –
- боевых бронированных машин –
- артиллерийских систем –
- РСЗО –
- средств ПВО –
- самолетов –
- вертолетов –
- БПЛА оперативно-тактического уровня –
- крылатых ракет –
- кораблей, катеров –
- автомобильной техники и автоцистерн –
- специальной техники –
Актуальные потери врага по состоянию на 10 января / Инфографика Генштаба ВСУ