Еще 690 оккупантов мигрировали в подземный мир: потери России по состоянию на 30 декабря

Россия стремительно теряет личный состав и технику в войне против Украины. Так, только за минувшие сутки наши воины ликвидировали еще 690 захватчиков.

Общие боевые потери России уже составляют 105 250 погибших оккупантов. Однако цифры статистики потерь врага не окончательны, поскольку Генштаб ВСУ постоянно уточняет информацию.

Кстати говоря Потери россиян под Бахмутом бесполезны: почему оккупанты не смогут выполнить приказ Путина

Другие потери врага по состоянию на 30 декабря

Танцев – 3026;

боевых бронированных машин – 6059;

артиллерийских систем – 2010;

РСЗО – 423;

средств ПВО – 212;

самолетов – 283;

вертолетов – 268;

крылатых ракет – 711;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1740;

кораблей/катеров – 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4683;

специальной техники – 180.



Актуальные потери врага по состоянию на 30 декабря / Инфографика Генштаба ВСУ

По данным ведомства, больше всего потерь враг за минувшие сутки понес на Бахмутском и Лиманском направлениях. Отметим, что в окрестностях Бахмута идут самые ожесточенные бои. Враг пытается оцепить город и взять его под свой контроль.

Наступление врага не прекращается

Как отмечали в утренней сводке Генштаба ВСУ, оккупанты пытаются наступать на Бахмутском направлении. Что касается Лиманского, то там у врага другая задача: улучшить свое тактическое положение. То же касается Купянского направления.

За прошедшие сутки нашим военным удалось отбить ряд атак на Донбассе. В частности, в районе Стельмаховки и Белогоровки на Луганщине и Соледара, Ивановского, Клещиевки, Каменки, Авдеевки, Веселого, Водяного, Красногоровки и Марьинки Донецкой области.

В то же время, не обошлось без обстрелов со стороны россиян. Заметим, что 29 декабря оккупанты нанесли 85 ракетных и 35 авиационных ударов. Кроме того, зафиксировано 63 обстрела из РСЗО.

Наши военные в долгу не остались. Они нанесли по оккупантам 12 авиаударов. Били по районам скопления живой силы, оружия и техники. Также известно об ударе по позиции зенитно-ракетного комплекса.

Эффективно свою работу проделали также подразделения ракетных войск и артиллерии. Они поразили пять пунктов управления, пять районов скопления живой силы, а также состав боеприпасов.