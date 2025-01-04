ВСУ выкосили еще 1510 россиян и уничтожили вертолет: потери врага на 4 января
4 января 2025, 07:31Читати новину українською
Силы обороны Украины уже 1046 суток подряд противостоят врагу по всей линии фронта, параллельно нанося ему значительные потери. Так, только за прошедшие сутки украинские войска уничтожили 1510 российских солдат.
Всего с начала полномасштабного вторжения украинцы ликвидировали 794 760 оккупантов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
Смотрите также Первая в истории массовая война дронов: как Украина создала новое ядро войска и целую "субкультуру"
Какие потери у россиян по состоянию на 4 января 2025 года
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 794 760 (+1510);
- танков – 9 679 (+2);
- боевых бронированных машин – 20 093 (+23);
- артиллерийских систем – 21 578 (+23);
- РСЗВ – 1 257 (+0);
- средств ПВО – 1 032 (+0);
- самолетов – 369 (+0);
- вертолетов – 331 (+1);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 21 356 (+107);
- крылатых ракет – 3 006 (+3);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 32 843 (+73);
- специальной техники – 3 675 (+0).
Потери врага на 4 января 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ