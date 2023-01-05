Уже почти 110 тысяч ликвидированных российских бойцов: безумные потери врага по состоянию на 5 января
5 января 2023, 08:21Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Россияне на войне в Украине ежесуточно теряют чуть ли не до тысячи единиц личного состава. Только за последние сутки наши военные ликвидировали 810 врагов.
В общей сложности с 24 февраля 2022 года россияне на войне в Украине потеряли 109 720 военных. Заметим, что статистика потерь врага в живой силе приблизительна, ведь точно подсчитать уничтоженных оккупантов крайне сложно.
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Потери российской армии по состоянию на 5 января
- личного состава – 109 720 (+810) человек;
- танков – 3041 (+3) единица;
- боевых бронированных машин – 6108 (+2) единиц;
- артиллерийских систем – 2051 (+12) единиц;
- РСЗО – 426 (+2) единиц;
- средств ПВО – 215 (+0) единиц;
- самолетов – 284 (+1) единицы;
- вертолетов – 271 (+1) единица;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1844 (+2) единицы;
- крылатых ракет – 723 (+0) единицы;
- кораблей/катеров – 16 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4759 (+14) единиц;
- специальной техники – 182 (+1) единицы.
Актуальные потери врага по состоянию на 5 января / Инфографика Генштаба ВСУ