Более 110 тысяч захватчиков пали в Украине: свежие потери врага по состоянию на 6 января

Воины ВСУ каждый день рискуют своей жизнью, чтобы сдержать врага и выгнать его из украинских земель. С начала полномасштабного вторжения украинские защитники и защитницы ликвидировали уже 110 250 захватчиков.

За сутки количество захватчиков сократилось еще на 530 человек. Это минимальные подтвержденные данные, поскольку трудно вести точные подсчеты во время упорных боев.

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Потери российской армии в технике

танков – 3064 (+23);

боевых бронированных машин – 6124 (+16);

артиллерийских систем – 2059 (+8);

РСЗО – 431 (+5);

средств ПВО – 215 (+0);

самолетов – 285 (+1);

вертолетов – 272 (+1);

крылатых ракет – 723;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1844 (+0);

кораблей/катеров – 16 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 4797 (+38);

специальной техники – 182 (+0).



"Свежие" потери оккупантов по состоянию на 6 января / Инфографика Генштаба ВСУ

Захватчики усиливают давление на оккупированных территориях

В утренней сводке Генштаба ВСУ за 6 января рассказали, что оккупанты начали тщательно проверять мобильные телефоны местных жителей Луганщины. Особенно обращают внимание на людей, у которых записаны номера украинских абонентов.

Дело в том, что ВСУ умело попали по позициям захватчиков в Старобельске. Теперь россияне боятся, что это жители области помогают украинским защитникам.

Во временно оккупированной Каховке захватчики пытаются вывести из обращения гривну. Более того, они проводят рейды по торговым точкам и угрожают "конфисковать" у продавцов и товар, и деньги, если обнаружат украинскую валюту.

В то же время в Донецке оккупанты с началом 2023 года начали активно собирать информацию о 16-летних местных. Они планируют поставить несовершеннолетних на свой воинский учет.