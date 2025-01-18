Уничтожено еще 1340 оккупантов и десятки артсистем: потери врага на 18 января

Украинские защитники продолжают сдерживать врага по всей линии фронта, нанося ему непоправимые потери. Только за минувшие сутки было ликвидировано 1340 российских солдат.

При этом общие потери врага – как невосполнимые, так и санитарные, – уже достигли 817 160 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какие потери врага по состоянию на 18 января

Личного состава – около 817 160 (+1340),

танков – 9 803 (+0),

боевых бронированных машин – 20 394 (+13),

артиллерийских систем – 22 040 (+21),

РСЗВ – 1 262 (+0),

средств ПВО – 1 046 (+0),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 22 579 (+13),

крылатых ракет – 3 049 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 34 325 (+69),

специальной техники – 3 699 (+0).

Потери врага на 18 января / Инфографика Генштаба ВСУ