Более 41 тысячи оккупантов и почти 1 800 танков: свежие потери врага 4 августа

4 августа 2022 , 09:10
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Источник:

Генштаб ВСУ

Украинские защитники с начала войны ликвидировали 41 500 российских солдат. Только за последние сутки уничтожено 150 оккупантов.

В Генштабе отмечают, что из-за высокой интенсивности боев цифры, касающиеся потерь врага, могут быть неокончательными. Мы же напомним, что согласно данным журналистов, США за 8 лет войны в Ираке понесла меньшие потери, чем россияне за эти более 5 месяцев.

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Потери врага в технике:

  • танков – 1 789 (+15),
  • боевых бронированных машин – 4026 (+4),
  • артиллерийских систем – 946 (+7),
  • РСЗО – 260 (+1),
  • средства ПВО – 118,
  • самолетов – 223,
  • вертолетов – 191,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 742 (+2),
  • крылатые ракеты – 182 (+2),
  • корабли – 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2960 (+38),
  • специальная техника – 83.

Актуальные потери врага по состоянию на 4 августа / инфографика Генштаба ВСУ

В Генштабе ВСУ сообщают, что больше всего потерь враг понес на Бахмутском и Донецком направлениях. Напомним, что ожесточенные бои сейчас идут именно на Донетчине. Оккупанты стремятся захватить область. Но контрнаступление ВСУ на Юге Украины заставляет захватчиков распылять свое войско.

 

 

Автор: Анастасія Лукашевська