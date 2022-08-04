Более 41 тысячи оккупантов и почти 1 800 танков: свежие потери врага 4 августа

Украинские защитники с начала войны ликвидировали 41 500 российских солдат. Только за последние сутки уничтожено 150 оккупантов.

В Генштабе отмечают, что из-за высокой интенсивности боев цифры, касающиеся потерь врага, могут быть неокончательными. Мы же напомним, что согласно данным журналистов, США за 8 лет войны в Ираке понесла меньшие потери, чем россияне за эти более 5 месяцев.

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Потери врага в технике:

танков – 1 789 (+15),

боевых бронированных машин – 4026 (+4),

артиллерийских систем – 946 (+7),

РСЗО – 260 (+1),

средства ПВО – 118,

самолетов – 223,

вертолетов – 191,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 742 (+2),

крылатые ракеты – 182 (+2),

корабли – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 2960 (+38),

специальная техника – 83.

Актуальные потери врага по состоянию на 4 августа / инфографика Генштаба ВСУ

В Генштабе ВСУ сообщают, что больше всего потерь враг понес на Бахмутском и Донецком направлениях. Напомним, что ожесточенные бои сейчас идут именно на Донетчине. Оккупанты стремятся захватить область. Но контрнаступление ВСУ на Юге Украины заставляет захватчиков распылять свое войско.