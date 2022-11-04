Скоро будет 75 тысяч ликвидированных захватчиков: потери врага по состоянию на 4 ноября

Ежесуточно Россия теряет до тысячи своих военных и десятки единиц разной техники. По состоянию на 4 ноября ВСУ ликвидировали уже 74 840 оккупантов.

Только за последние сутки ВСУ ликвидировали 840 врагов. Конечно, эти данные не окончательны, ведь продолжаются активные бои и считать вражеские потери непросто.

Читайте также Массированная ночная атака дронами и полмиллиона киевлян без света: хронология 254 дня войны

Потери врага в технике по состоянию на 4 ноября

Танков – 2 750 (+16 за прошедшие сутки) единиц;

боевых бронированных машин – 5580 (+28) единицы;

артиллерийских систем – 1772 (+17) единиц;

РСЗО – 391 (+1) единиц;

средств ПВО – 201 (+3) единица;

самолетов – 277 единиц;

вертолетов – 258 единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1450 (+8) единиц;

крылатых ракет – 397 единиц;

кораблей и катеров – 16 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 4174 (+12) единицы;

специальной техники – 155 единиц.



Актуальные потери врага по состоянию на 4 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ

По данным Генштаба, за минувшие сутки россияне больше всего потерь понесли на Лиманском и Авдеевском направлениях.

Атаки и обстрелы со стороны россиян не утихают

В утренней сводке Генштаб отметил, что российские захватчики наступают на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Что касается атак, то их за минувшие сутки нашим защитникам и защитницам удалось отразить вблизи Верхнекаменского, Спорного, Марьинки, Новомихайловки, Водяного, а также Павловки Донецкой области.

Не обошлось также без атак со стороны врага. Оккупанты нанесли 4 ракетных и 28 авиаударов. Кроме того, зафиксировали более 45 обстрелов из РСЗО. В результате пострадали около 30 населенных пунктов в Запорожье, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской и в других областях.

Добавим, что в эту ночь враг пытался атаковать Украину дронами-камикадзе. В небе над Днепропетровской областью, отметил глава ОВА Валентин Резниченко, удалось уничтожить 8 таких дронов. Известно также, что один иранский "мопед" был сбит над Львовской областью.

Какая ситуация на фронте – оперативная сводка Генштаба ВСУ: смотрите видео