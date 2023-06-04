500 бывших зеков прибыли на позиции россиян: ВСУ нанесли мощный удар

ВСУ ударили по позиции окупантов. Среди захватчиков были и бывшие заключённые, которых завербовали на войну.

В Генштабе ВСУ отметили, что россияне продолжают нести большие потери в живой силе. Защитники рассказали, что удалось поразить 4 июня.

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Оккупанты несут большие потери

В одно из подразделений российских оккупационных войск, действующее на временно захваченной территории Харьковской области, в течение недели для усиления прибыл личный состав – 500 бывших осужденных граждан Российской Федерации.

После нанесения огневого поражения Силами обороны Украины по позициям противника, около 100 человек из числа новоприбывшего подкрепления получили ранения различной степени тяжести, в частности, и не совместимые с жизнью. Также после этого события около 80 человек самовольно покинули свои позиции,

– рассказали в Генштабе.

Следует заметить, что авиация Сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава. Также наши защитники уничтожили 1 вражеский разведывательный БПЛА.

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:

2 района сосредоточения вооружения и военной техники,

склад боеприпасов,

2 зенитно-ракетных комплекса,

2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

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Экс-осужденные массово убегают с фронта

На днях российские СМИ сообщили, что из лагеря согласования отряда "Шторм Z" сбежали 39 бывших зеков, которых завербовали на войну против Украины Их лагерь разместили во временно оккупированном Лисичанске на Луганщине.

Захватчики находились на временно оккупированной территории Украины по контракту. Убегая, зеки убили собрата, пытавшегося их остановить. Речь идет о военном так называемого "министерства госбезопасности ЛНР".

Российские силовики предполагали, что вояки могли сбежать в Ростовскую область. Вероятно, они были вооружены и двигались на угнанных машинах.

Еще семеро вооруженных экс-зеков сбежали из-под Соледара на Донетчине. Российская пропаганда сразу начала уверять, что якобы троих из них уже задержали в районе Брянки, на территории псевдореспублики Луганской области.