Более 1100 россиян, уничтожили сотни единиц техники: потери врага на 6 марта

Украинские защитники продолжают наносить потери противнику среди его личного состава и техники. Только за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1140 россиян.

В то же время общие потери российских захватчиков достигают. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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Какие потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла:

личного состава – около 881 800 (+1 140) человек;

танков – 10 261 (+5);

боевых бронированных машин – 21 311 (+7);

артиллерийских систем – 24 108 (+21);

РСЗО – 1 306 (+0);

средств ПВО – 1 096 (+2);

самолетов – 370 (+0);

вертолетов – 331 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 27 929 (+80);

крылатых ракет – 3 085 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 39 606 (+94);

специальной техники – 3 769 (+0).



Потери России в войне на 6 марта 2025 года / Инфографика Генерального штаба ВСУ