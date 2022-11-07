Еще более полтысячи уже на "концерте Кобзона": потери врага по состоянию на 7 ноября

Ряды мертвых оккупантов 7 ноября пополнили еще более полтысячи российских солдат. Всего с начала полномасштабной войны Вооруженные Силы Украины ликвидировали более 76 тысяч вражеских бойцов.

Наши военные каждый день ликвидируют врага. Так что количество потерь "второй армии мира" постоянно растет.

Внимание Только на Авдеевском и Бахмутском направлениях ежедневно погибают сотни россиян, – ВСУ

Потери врага в технике по состоянию на 7 ноября

Еще 530 российских оккупантов ликвидированы в Украине – наибольшие потери враг понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

По их данным, с 24 февраля враг потерял 76 тысяч 460 единиц личного состава. Что касается техники, то российские захватчики уже недосчитываются:

танков – 2771 (+6);

боевых бронированных машин – 5630 (+19);

артиллерийских систем – 1782 (+1);

РСЗВ – 391 (+0);

средств ПВО – 202 (+0);

самолетов – 277 (+0);

вертолетов – 260 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1472 (+7);

крылатых ракет – 399 (+0);

кораблей и катеров – 16 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 4199 (+8);

специальной техники – 157 (+2).



Потери оккупантов по состоянию на 7 ноября / Фото Генштаб ВСУ

Какие потери россиян на войне: важные новости

Вооруженные Силы Украины мощно атакуют врага по всей линии фронта. Во время утренней сводки 7 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что в Лисичанске Луганской области наши военные ударили по кадыровцам. Предварительно известно, что более 30 человек были убиты, еще 15 – ранены.

Также бойцы спецподразделения СБУ "Альфа" 6 ноября точными ударами уничтожили сразу 3 вражеских беспилотника на Харьковщине.

Впоследствии стало известно, что Вооруженные Силы Украины 6 ноября атаковали врага в Херсонской области. Так, украинские военные ударили по одному из зданий в Каховке, где было до 200 российских военных. Однако свои потери Москва традиционно скрывает.

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