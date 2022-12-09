ВСУ "задвухсотили" еще 300 оккупантов за сутки: потери России по состоянию на 9 декабря
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. По состоянию на 9 декабря на войне в Украине уже ликвидировали 93 390 российских захватчиков.
Только за прошедшие сутки наши воины уничтожили еще 310 оккупантов. Впрочем, стоит отметить, что данные не окончательны, поскольку постоянно уточняются.
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Потери в технике
- танков – 2937 (+0) единиц,
- боевых бронированных машин – 5912 (+1) единиц,
- артиллерийских систем – 1926 (+1) единиц,
- РСЗО – 395 (+0) единиц,
- средства ПВО – 211 (+0) единиц,
- самолетов – 281 (+0) единиц,
- вертолетов – 264 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1603 (+0),
- крылатых ракет – 592 (+0),
- кораблей / катеров – 16 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4531 (+3) единиц,
- специальной техники – 164 (+0).
Реальные потери врага могут быть значительно больше
Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что подлинные данные о потерях оккупантов могут быть существенно больше.
Он пояснил, что потери ранеными обычно соотносятся как 1 убитый на 3 и более раненых. Выходит, что безвозвратные потери российских военнослужащих – это почти 95 тысяч, а санитарные (количество раненых, потерявших боеспособность) – это где-то более 150 или 200 тысяч.